Эрдоган: Во время войны в Карабахе международные СМИ выступали как новостные агентства Армении

Сегодня в Стамбуле проходит медиафорум Тюркского совета.

Выступивший на форуме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время войны в Карабахе наблюдалось двуличное поведение международных медиа.

«Во время 44-дневной войны в Карабахе мы стали свидетелями двуличного поведения международных медиа. Обстрел мирных граждан Азербайджана баллистическими ракетами со стороны армянской армии вообще не освещался.

Говорящие о независимости и объективности в СМИ международные медиа-органы действовали как официальные новостные агентства Армении», – заявил лидер Турции.