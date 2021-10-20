В Армении проходят совместные военные учения с Россией
В Армении начались тактические учения Объединенной группировки войск России и Армении, сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что к участию в маневрах привлечены усиленные подразделения как особого армейского корпуса ВС Армении, так и 102-й российской военной базы. В учениях задействовано большое количество военной техники, в частности, танки, боевые машины пехоты, самоходная артиллерия.
Напомним, Объединенная группировка войск Армении и России была создана в 2016 году. В числе основных задач группировки – своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против двух стран и ее отражение, а также прикрытие сухопутной части государственных границ двух государств в установленных зонах ответственности.