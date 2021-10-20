Хикмет Гаджиев назвал главную цель Азербайджана

После победы в Отечественной войне перед Азербайджаном стоит главная цель – восстановление Карабаха. Об этом, выступая на медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле, сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, во время 30-летней оккупации 20 процентов азербайджанских территорий города и села на них были полностью разрушены. «Невозможно представить себе подобные разрушения в XXI веке. Наша цель – призыв к миру, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», - сказал Гаджиев.

Помощник президента также отметил, что азербайджанское культурное наследие на оккупированных территориях было уничтожено. «67 мечетей были разрушены. В мечетях держали скот, что является оскорблением ислама», - сказал Хикмет Гаджиев.