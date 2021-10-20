Отмечается, что даже после состоявшихся несколько дней назад выборов в органы местного самоуправления Никол Воваевич некоторое время не мог решиться на встречу с членами своей команды, чтобы обсудить результаты выборов и положение текущих дел. При этом, как подтвердили депутаты Бабкен Тунян и Овик Агазарян "Новости Армении", встреча с Пашиняном все же состоялась, но вот что обсуждалось и о чем говорили, не уточняется.

Согласно данным газеты "Грапарак", единственным человеком, который имеет возможность контактировать с Пашиняном, - это вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян. К слову, в Армении предполагают, что миссия по налаживанию связей с Азербайджаном и Турцией возложена именно на Рубиняна. По этой причине, как пишет издание, он может чаще видеться с премьер-министром.

Отмечается, что Пашинян перестал доверять даже спикеру Национального собрания Алену Симоняну. Причиной утраты доверия якобы послужила информация о том, что, мол, Россия хотела бы видеть его на посту премьера.