Россия обновила «коронавирусный антирекорд»

За последние сутки в России выявили 37 141 случай заражения коронавирусом, передает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это самый высокий cуточный показатель за все время пандемии.

Сообщается, что за минувшие 24 часа от осложнений COVID-19 скончались 1064 человека, что также стало антирекордом с начала пандемии коронавируса.

Таким образом, за весь период пандемии в России умерли 228 453 человека, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат.