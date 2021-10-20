Экс-главу Кюрдамира приговорили к 8,5 годам

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова и других должностных лиц района завершено. Как сообщает haqqin.az, в Ленкоранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Джавида Сафарли были изучены документы.

Выступивший на заседании прокурор запросил для Джейхуна Джафарова 10 лет лишения свободы. Однако суд приговорил экс-главу ИВ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, 19 августа 2020 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провели оперативно-следственные мероприятия в административном здании ИВ Кюрдамирского района, в Управлении озеленения и оросительных систем, Комбинате коммунальных учреждений и территориально-административном представительстве по городу Кюрдамир. В отношении Джейхуна Джафарова, Таджеддина Джафарова и Натика Керимова были возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.