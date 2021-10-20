Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 12:59

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона», военному эксперту Игорю Коротченко, что в Зангилан первые переселенцы вернутся в следующем году, может, даже к концу этого года. «Что касается других сел, тоже можно в течение года. Ну а крупные города, наверное, займет время, но мы будем планировать поэтапно», - добавил глава государства. Не прошло и месяца, а министр сельского хозяйства Инам Керимов докладывает президенту, что в рамках реализации проекта «Умное село» в селе Агалы Зангиланского района (о котором ранее подробно сообщал haqqin.az) ведутся строительные работы на территории площадью более 110 гектаров. Строительство 200 полностью изолированных индивидуальных экологичных домов, четырех двухэтажных нежилых зданий, школы на 360 ученических мест и детского сада на 60 мест с использованием инновационных стройматериалов ведется высокими темпами. В «Умной школе» в селе будут все возможности для дистанционного обучения. Ведутся работы по прокладке подземных коммуникаций – линий для питьевой воды, отвода сточных и селевых вод, благоустройству территории. Электролинии, дороги… одним словом, инфраструктура, можно сказать, уже готова. Причем, все это с применением самых современных стандартов градостроительства. Словом, для агалинцев в селе будут созданы все условия – не хуже, чем в столице.

Особо хочется подчеркнуть такую деталь. С целью создания соответствующих условий для восстановления и развития сельскохозяйственной деятельности в «Умном селе» в рамках проекта предусмотрено создание общественной фермы. На ферме можно будет содержать 250 голов крупного и 600 голов мелкого рогатого скота. «Умная система управления» будет осуществляться из дата- и аналитического центра. Но из отведенных по плану под посевы 600 гектаров только на территории площадью 412 гектаров проведена соответствующая работа по разминированию. А ведь здесь, как мы уже писали в статье «Моцарелла ди буффало из Зангилана» (29 апреля 2021 года) совместными усилиями израильской и итальянской компаний налаживается производство высококачественных сыров их буйволиного молока, таких как моцарелла, буррата и пр. Значит, и кушать нам пока придется моцареллу с минным привкусом и напоминанием о коварстве врага, не желающего даже спустя год после окончания войны передать Азербайджану минную карту региона. Месяц назад, говоря о размахе строительных работ на освобожденных территориях, глава государства заявил: «Это видят и армяне, живущие в Карабахе. Потому что они смотрят наши телеканалы и слушают наше радио. Они видят, какие работы проводятся там. Неслучайно, что представители армянской общины пришли на наши военные позиции в Шуше и попросили взять их на работу. Они там безработные». И призвал представителей армянской общины, воспринимая их как граждан Азербайджана, избавиться от насаждаемой армянской пропаганды. Избавиться от безработицы, нищеты. И даже выразил готовность дать им возможность участвовать в восстановительных работах. Это было месяц назад.

Интересно, какие же чувства испытывают рядовые армяне сегодня, после последнего посещения президентом Зангиланского района? В одном из тупиковых в советское время районов Азербайджана с малоразвитой транспортной системой теперь строится международный аэропорт, который сможет принимать все типы воздушных судов, в том числе тяжелые грузовые самолеты. Строительство аэропорта со взлетно-посадочной полосой протяженностью 3 000 метров началось в мае этого года. А если учесть, что такой же аэропорт уже сдан в эксплуатацию всего в сотне километрах отсюда, менее чем за год в соседнем Физулинском районе, то можно не сомневаться, что и он будет построен в срок – в будущем году. А утверждение президента Ильхама Алиева о том, что в Зангилане будет международный аэропорт, и этот город превратится в транспортный и логистический центр Азербайджана, наверное, заставило призадуматься многих даже за пределами региона. «С учетом расположения района на пути к Зангезурскому коридору, здесь восстанавливается железная дорога, строится автомобильная дорога Горадиз-Агбанд, а также международный аэропорт. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, свидетельствуют о скорой реализации проекта», - подчеркнул глава государства. Правда, армянская сторона на первых порах пыталась противодействовать проекту Зангезурского коридора, но теперь уже согласилась на его открытие, и сейчас решаются вопросы с предстоящим восстановлением железной дороги и строительством автомобильной дороги. Все это, безусловно, повышает стратегическую значимость Зангиланского района, как крупного транспортно-логистического центра на границе с Арменией. А это уже не могут не замечать и в самой Армении. Ждать осталось недолго.