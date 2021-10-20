Протест Сахибы Гафаровой на встрече с главой ПА ОБСЕ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт в рамках своего визита в Афины выразила протест против использования представителями международных структур термина «нагорно- карабах ский конфликт». Как сообщает Отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, спикер сказала, что недопустимо ссылаться на выражение «нагорно- карабах ский конфликт».

С.Гафарова отметила, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в прошлом году благодаря исторической победе в 44-дневной Отечественной войне. Тем самым страна также сама выполнила резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного, безоговорочного и полного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана.

«Нагорно-Карабахский конфликт уже навсегда вошел в историю. Для Азербайджана и региона начался новый этап. Это этап восстановления и строительства», - отметила она.

Спикер довела до внимания, что согласно указу, подписанному президентом Ильхамом Алиевым в июле этого года, в Азербайджанской республике определено новое деление экономических районов. Согласно этому указу были созданы два новых района - Карабахский экономический район и Восточно-Зангезурский экономический район.