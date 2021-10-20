Сирия, Иран, экономика: что обсудили Беннет и Путин

В Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает Jerusalem Post.

В начале встречи глава России отметил, что несмотря на «баталии в их стране» в отношениях двух стран будет преемственность:

«У нас были хорошие деловые отношения с предыдущим правительством Израиля, и мы рады принять премьер-министра в России», - сказал он.

Путин также заявил, что, несмотря на множество проблемных тем, между двумя странами есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно в отношении борьбы с терроризмом.