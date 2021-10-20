Сирия, Иран, экономика: что обсудили Беннет и Путин
В Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает Jerusalem Post.
В начале встречи глава России отметил, что несмотря на «баталии в их стране» в отношениях двух стран будет преемственность:
«У нас были хорошие деловые отношения с предыдущим правительством Израиля, и мы рады принять премьер-министра в России», - сказал он.
Путин также заявил, что, несмотря на множество проблемных тем, между двумя странами есть точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно в отношении борьбы с терроризмом.
Беннет, в свою очередь, отметил, что обсудят с президентом России ситуацию в Сирии и усилия по прекращению военной ядерной программы Ирана.
Далее Путин упомянул особую роль СССР в создании еврейского государства, а также высоко оценил растущий товарооборот между странами:
«Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли у истоков создания государства Израиль. Также в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община, много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, к которым, мы относимся с особой теплотой. Надо сказать, что и торгово-экономические связи развиваются успешно. За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50 процентов, несмотря на все пандемийные ограничения. Это очень важная составляющая», - сказал президент России.
Нафтали Беннет также отметил роль русскоговорящих израильтян в повседневной жизни страны и назвал Путина «настоящим другом еврейского народа».