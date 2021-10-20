Минздрав и Минобразования выступили с важным заявлением

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров об организации учебно-воспитательного процесса, c 22 сентября в I-IV классах, с 29 сентября - в V-XI классах, а также во всех образовательных учреждениях была восстановлена дневная форма обучения. Учебный процесс был организован в соответствии с правилами особого карантинного режима. Более 80 процентов педагогов, работающих в средних школах, получили две дозы вакцины от коронавируса. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в совместном заявлении министерств образования и здравоохранения.

«Согласно действующим правилам, в случае выявления заражений коронавирусом в школах решение о закрытии на местах принимается на основании заключения центров гигиены и эпидемиологии Минздрава. Так, с начала учебного года в стране на дистанционное обучение переведены 19 школ (0,4 процента) из 4 432 общеобразовательных учреждений и 505 классов (0,6 процента) из 89 674 классов. В 72 из этих классов уже восстановлена очная форма обучения.

В настоящее время дистанционное обучение продолжается в 433 классах.

На данный момент 3 477 (0,2 процента) из 1 595 108 учащихся и 2 494 (1 процент) из 229 871 сотрудника школьного персонала инфицированы COVID-19. Число заражений в I-IV классах составило 637, в V-IX - 1 755, в X-XI - 898.

Учитывая количество заражений среди учащихся, родителям рекомендуется вакцинировать подростков старше 12 лет, которым прививка не противопоказана. Вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре с согласия обоих родителей.

Наличие более заразного штамма «дельта», а также сезонные погодные изменения увеличивают риск распространения эпидемии. В этой связи необходимо ввести третью (бустерную) дозу для повышения иммунитета к заболеванию. В связи с этим Минздрав считает необходимым вакцинировать учителей бустерной дозой (через 6 месяцев после получения второй дозы).

Отметим, что в настоящее время учебный процесс продолжается по соответствующим правилам, в ближайшие недели перевода всех учебных заведений на дистанционную систему не планируется. Чтобы обучение в целом продолжалось по традиционной системе, важно соблюдать социальную дистанцию и придерживаться правил санитарии и гигиены», - говорится в совместном заявлении ведомств.