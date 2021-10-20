В результате проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции на территории района операций против незаконного оборота наркотических средств в поселках Говсан, Гарачухур, Амирджан, Бюльбюля, Ени Сураханы и Ени Гюнешли задержаны 48 человек, занимавшиеся незаконным оборотом и продажей наркотических средств, выявлены наркопритоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, было установлено, что один из задержанных – Рахид Зейналов – совершил кражи в 15 домах в Баку. В ходе последних операций в Сураханском районе из незаконного оборота было изъято более 4 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

В Сураханском районном управлении полиции начато расследование, все задержанные привлечены к следствию.