Дети могут повторно заболеть COVID-19
Ученые по результатам проведенного исследования выяснили, что у детей, которые в легкой форме переболели COVID-19, не вырабатываются защитные антитела.
При этом вероятность повторного инфицирования коронавирусной инфекцией у детей столько же высока, как и у взрослых, сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на исследования, опубликованные в портале medRxiv.
В рамках исследования специалисты сравнивали титры антител у 51 взрослого и 57 детей. Все участники перенесли COVID-19 в легкой или полностью бессимптомной форме.
Наличие коронавирусной инфекции было подтверждено при помощи ПЦР-тестирования. После этого все участники сдавали анализы крови на протяжении 41 дня.
У взрослых рост количества антител начинал происходить в острой фазе заболевания и продолжался вплоть до момента полного выздоровления.
Среди детей динамика образования антител была намного ниже, тогда как у 76% взрослых участников испытания активно вырабатывались антитела.
При этом только у 37% детей-участников исследования была зафиксирована выработка антител. На показатель не влияла форма инфекции.
Однако у детей, у которых изначально не наблюдался рост уровня антител, они не начали вырабатываться и в дальнейшем.
Кроме того, ученые не зафиксировали клеточного иммунного ответа среди детей.