Дети могут повторно заболеть COVID-19

Ученые по результатам проведенного исследования выяснили, что у детей, которые в легкой форме переболели COVID-19, не вырабатываются защитные антитела.

При этом вероятность повторного инфицирования коронавирусной инфекцией у детей столько же высока, как и у взрослых, сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на исследования, опубликованные в портале medRxiv.

В рамках исследования специалисты сравнивали титры антител у 51 взрослого и 57 детей. Все участники перенесли COVID-19 в легкой или полностью бессимптомной форме.