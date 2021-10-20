Задержанный в Турции агент «Моссада» дал шокирующие показания
Член сети из 15 человек, работающих на израильское разведывательное агентство «Моссад» для сбора информации о палестинцах в Турции, сказал, что он получил тысячи евро за файлы, сообщает информационное агентство «Сабах».
«Я встретился лицом к лицу с официальным представителем «Моссада». Он научил меня шифровать файлы на ноутбуке», - цитирует задержанного "Сабах".
Согласно информации у него была компания, которая консультировала студентов, приезжающих из-за границы в Стамбул. «Моссад» впервые связался с ним в декабре 2018 года через агента по имени АЗ, который попросил предоставить информацию о своем бизнесе, заявив, что имеет в Германии клиентов арабского происхождения, дети которых хотели бы учиться в Турции.
Таким образом, агент стремился узнать, как палестинские студенты поступают в университеты Турции и какие возможности им предоставляет турецкое правительство. Через неделю подозреваемый, отправивший подробности своей работы сотруднику «Моссада», получил через Western Union сотни евро.
«Это была первая посылка денег, которую он должен был получить на протяжении трех лет. Завербованный агент также согласился работать над отдельным файлом палестинских неправительственных организаций в Турции», говорится в статье.
Он также признался, что «Моссад» хотел узнать, как палестинцам, которые не могли уехать из Стамбула во время COVID-19, оказывалась помощь. Взамен агент получил тысячи евро, предъявив паспорт на одном из рынков города.
Напомним, что ранее в Турции объявили о задержании на территории страны 15 агентов арабского происхождения израильской внешней разведки «Моссад». Задержанные агенты действовали в течение нескольких лет в разных районах Турции. Они собирали и передавали в «Моссад» информацию о турецких гражданах, в частности студентах, которые в будущем планируют работать в оборонной сфере. Для передачи информации своим кураторам агенты выезжали за границу, в частности в Цюрих, Бухарест, Загреб и Найроби, где и получали необходимые инструкции. Информация и документы, важные для израильского государства, полученные методами разведки, передавались офицерам, которых называют "оперативными сотрудниками".