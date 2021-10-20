Задержанный в Турции агент «Моссада» дал шокирующие показания

Член сети из 15 человек, работающих на израильское разведывательное агентство «Моссад» для сбора информации о палестинцах в Турции, сказал, что он получил тысячи евро за файлы, сообщает информационное агентство «Сабах».

«Я встретился лицом к лицу с официальным представителем «Моссада». Он научил меня шифровать файлы на ноутбуке», - цитирует задержанного "Сабах".

Согласно информации у него была компания, которая консультировала студентов, приезжающих из-за границы в Стамбул. «Моссад» впервые связался с ним в декабре 2018 года через агента по имени АЗ, который попросил предоставить информацию о своем бизнесе, заявив, что имеет в Германии клиентов арабского происхождения, дети которых хотели бы учиться в Турции.