Иран вручил научную премию двум физикам из США
Один из них американец иранского происхождения.
Иран вручил престижную премию в области науки и техники двум физикам из США, пишет Times Of Israel.
Профессор физики Гарвардского университета Джумрун Вафа получил премию Мустафы в области «Все области науки и технологий». Вафа — американец иранского происхождения.
По его словам, эта награда напоминает ему, «что для науки и техники нет границ, и они принадлежат всем людям».
Он пожертвовал свою награду иранскому научному фонду.
Премию также получил квантовый профессор Принстонского университета, уроженец Бангладеш М. Захид Хасан.