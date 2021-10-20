Иран вручил научную премию двум физикам из США

Один из них американец иранского происхождения.

Иран вручил престижную премию в области науки и техники двум физикам из США, пишет Times Of Israel.

Профессор физики Гарвардского университета Джумрун Вафа получил премию Мустафы в области «Все области науки и технологий». Вафа — американец иранского происхождения.

По его словам, эта награда напоминает ему, «что для науки и техники нет границ, и они принадлежат всем людям».

Он пожертвовал свою награду иранскому научному фонду.

Премию также получил квантовый профессор Принстонского университета, уроженец Бангладеш М. Захид Хасан.