Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, пересекая грузинскую границу в грузовике, снимал себя на видео.

Грузинский прогосударственный телеканал "Имеди" опубликовал кадры, изъятые из его телефона после задержания.

Политик рассказывает, что его якобы похитили и он не знает, спецлужбы какой страны стоят за этим. В сюжете рассказывают, что Саакашвили наверное готовил инсценировку на случай, если не сможет попасть в Грузию.

Напомним, что 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Саакашвили был объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, в его отношении было возбуждено несколько уголовных дел.