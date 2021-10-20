Представлен новый фильм «Шуша: от тьмы к свету», в котором отражена работа, проведенная ОАО «Азеришыг» по обеспечению города Шуша электричеством на начальном этапе.

Отметим, что после завершения боевых действий в соответствии с поручениями и распоряжениями президента Ильхама Алиева город Шуша обеспечили электроэнергией всего за 37 дней.

В фильме рассказывается о деятельности ОАО «Азеришыг» во время Отечественной войны, как, несмотря на угрозы, исходящие от мин, сложности, вызванные труднопроходимой местностью и снежной зимней погодой, мужественный коллектив ОАО работает над обеспечением электроэнергией жизненно важных объектов в освобожденных районах.

В фильме «Шуша от тьмы к свету» сотрудники «Азеришыг» рассказали о том, как они справились с поставленными задачами в условиях бездорожья и суровой зимней погоды.