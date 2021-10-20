В Киеве пытались сжечь дом замглавы офиса Зеленского

В Киеве в дом замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовквы брошена бутылка с коктейлем Молотова. В результате атаки никто не пострадал передает Lenta.ru.

Сообщается, что нападение совершено 25-летним мужчиной без постоянного места жительства и работы, который задержан полицией.

На допросе подозреваемый рассказал, что получил заказ на поджог на одном из сайтов по поиску работы, а адрес потерпевшего и указания от заказчиков были получены через через мессенджер Telegram.

Отмечается, что заказчики обещали заплатить поджигателю 4 тысячи долларов, после того как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. При этом о мотивах преступления не сообщается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, поиски заказчика преступления продолжаются.