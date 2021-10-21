Сенсация из Израиля: антитела возрастают в 50 раз!

Согласно недавнему исследованию, проведенному в Израиле, введение третьей дозы вакцины Covid-19 от Pfizer/BioNTech увеличивает количество антител в организме вакцинированного человека в 50 раз! Такие результаты исследования опубликованы на страницах журнала Lancet Microbe. Его проводили доктор Эстер Саяг и доктор Дэвид Бомзе. Участвовали 346 здоровых сотрудников больницы, которым была введена третья доза вакцины спустя восемь месяцев после того, как они получили статус особ, полностью вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech.

Успехи Израиля в борьбе с пандемией известны всему миру. Несмотря на новую волну коронавируса, здесь продолжается вакцинация третьей дозой препарата. И есть новые данные о повышении благодаря этому уровня антител в организме человека.

На испытания к доктору Саяг записались работники здравоохранения в возрасте от 64 до 73 лет. У них был проверен уровень антител к Covid-19 до принятия третьей дозы и после, спустя 10 дней. Исследование показало, что у 95,7 процента участников эксперимента уровень антител в организме в среднем в 50 раз превышал тот, что был у них до получения третьей дозы вакцины.

Доктор Саяг обращает внимание, что ее исследования показывают, почему всеобщая вакцинация третьей дозой в Израиле привела к падению четвертой волны коронавируса. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

- Теперь мы видим, что происходит за кулисами. Мы имели внезапный рост уровня антител. Наверное на это многие надеялись, но теперь мы имеем данные, которые это подтверждают, - говорит доктор Эстер Саяг.

У двоих участников исследований не был отмечен рост антител — уровень их в организме остался низкий. А у девятерых этот показатель был умеренным.

До сих пор это исследование, по проверке действенности третьей дозы вакцины было самым большим среди работников системы здравоохранения в Израиле.

Доктор Саяг, тем не менее, не останавливается на достигнутом — она собирается и дальше проводить исследования на уровень антител среди сотрудников больниц. Эта работа поможет в дальнейшем более определенно принимать решение о необходимости третьей дозы вакцины.

Успех израильских врачей — хороший сигнал всем, кто сейчас пребывает в невеселых мыслях о новом всплеске пандемии.