Турция захотела купить у США 40 истребителей F-16 и направила соответствующую просьбу Вашингтону.

Кроме того, сообщалось о проведении модернизации порядка 80 имеющихся у турецкой стороны американских истребителей. Предложение пока изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством в структуре Пентагона, отвечающим за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Сегодня в этом вопросе произошло новое развитие событий. Три депутата Палаты представителей США, два из которых греческого происхождения, написали письма в Госдепартамент США и потребовали не поставлять F-16 Турции, передает Sabah.

В письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену, Крис Паппас, Гус Майкл Билиракис и Кэролин Бошер Мэлоуни, напомнили о санкциях, введенных в связи с закупкой Турцией С-400.