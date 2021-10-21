Будут ли у Турции новые F-16? Греческое лобби в действии
Турция захотела купить у США 40 истребителей F-16 и направила соответствующую просьбу Вашингтону.
Кроме того, сообщалось о проведении модернизации порядка 80 имеющихся у турецкой стороны американских истребителей. Предложение пока изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством в структуре Пентагона, отвечающим за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Сегодня в этом вопросе произошло новое развитие событий. Три депутата Палаты представителей США, два из которых греческого происхождения, написали письма в Госдепартамент США и потребовали не поставлять F-16 Турции, передает Sabah.
В письме, адресованном госсекретарю США Энтони Блинкену, Крис Паппас, Гус Майкл Билиракис и Кэролин Бошер Мэлоуни, напомнили о санкциях, введенных в связи с закупкой Турцией С-400.