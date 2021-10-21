Талибы отрубили голову волейболистке обновлено
Международная федерация волейбола расследует информацию о казни игрока женской сборной Афганистана Махджубин Хакими, сообщает ТАСС.
«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями о трагической смерти Махджубин Хакими. Однако существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому мы продолжаем искать разъяснения относительно точных деталей", - говорится в заявлении организации.
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Боевики движения «Талибан» разыскали 20-летнюю волейболистку Махджубин Хакими и казнили ее, сообщает The New York Post.
Отмечается, что девушку казнили в рамках спецоперации «Талибана» по поиску женщин, профессионально занимающихся спортом в Кабуле.
Тренер волейбольной команды, которой удалось сбежать из Афганистана, сообщила, что талибы отрубили спортсменке голову и выложили фотографии в соцсетях,
«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в опасности, в отчаянии и страхе. Все они были вынуждены бежать и скрываться в тайных местах», – рассказала тренер казненной девушки.