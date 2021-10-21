Отметим, что SADAT позиционирует себя компанией, предоставляющей консультации и услуги по военной подготовке в области международной обороны. SADAT была создана в 2012 году бригадным генералом в отставке и бывшим советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана Аднаном Танрыверди. В настоящее время ключевым лицом в компании является его сын Мелих Танрыверди. При этом, за годы своего существования организация неоднократно сталкивалась с обвинениями в подготовке боевиков, для участия в операциях в Сирии и Ливии. Бывший советник Пентагона Майкл Рубин и вовсе называл SADAT «личной армией Эрдогана». Сама организация подобные слухи решительно отвергает. В некоторых турецких и западных источниках также проходила информация об активном участии SADAT в подавлении военного путча 2016 года в Турции.

Сын основателя первой турецкой военной консалтинговой компании SADAT Inc. International Defense Consultancy Мелих Танрыверди в интервью France24 опроверг обвинения в том, что их организация занималась переброской боевиков из Сирии в Карабах .

«Наша компания не имеет ничего общего с наемнической организацией», — сказал он в письменном интервью.

Глава SADAT категорически опроверг подобные утверждения, назвав их «теорией заговора».

«SADAT никогда не было в Сирии, Ливии или Азербайджане», - сказал он.

«Вы действительно думаете, что мы достаточно профессиональны, чтобы обмануть мировые державы?», - задал Мелих Танрыверди встречный вопрос журналистам.

Издание также напоминает, что Турция предложила использовать частных подрядчиков для организации безопасности аэропорта Кабула, чтобы он мог полностью возобновить работу для осуществления международных рейсов.

Комментируя эту информацию, Мелих Танрыверди отметил, что SADAT может предоставить консультационные и обучающие услуги службам безопасности и военным подразделениям, которые обеспечат безопасность аэропорта.

Он также заявил, что SADAT не работает на основе инструкций турецкой разведки, добавив при этом, что компания нуждается в государственном одобрении для осуществления экспорта своих услуг или продукции оборонной промышленности.