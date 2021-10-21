Экс-министр здравоохранения России судится с Пашиняном
Бывший министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов, который владеет 12,5% Зангезурского медно-молибденового завода, потребовал аннулировать сделку по продаже 60% акций завода российскому миллиардеру Роману Троценко, передают армянские СМИ.
Отмечается, что иск был подан и тут же подписан 10 октября. Согласно данным армянских СМИ, после приобретения 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината российская компания "Геопромайнинг" в лице российского миллиардера Троценко передала 15% из них канцелярии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. То есть фактически Зурабов сейчас судится и с самим Пашиняном, чтобы сохранить свои активы.