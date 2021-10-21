Возбуждено уголовное дело в связи с попыткой жителем Физулинского района изнасиловать несовершеннолетнюю девушку на территории Бейлаганского района.

Об этом haqqın.az сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (вступление в половую связь или совершение других действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что согласно информации, опубликованной в социальной сети, на территории Бейлаганского района водитель такси попытался изнасиловать школьницу, ученицу 8-го класса. В ответ родственники девушки избили таксиста и сняли это на видео, которые также были опубликованы в Сети.