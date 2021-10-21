В Карабахе открыты новые военные объекты фото, видео
В рамках продолжающихся работ по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в открытии новопостроенных сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах.
Как сообщили haqqin.az в министерстве, З. Гасанову было доложено, что комплексы, оснащённые современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью обеспечивают все необходимые потребности военнослужащих.
В рамках церемонии открытия министр обороны также ознакомился с инфраструктурой полигона, построенного для выполнения учебно-тренировочных задач, а затем был проинформирован о том, что в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться учебные тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности.
Кроме того, З. Гасанову было доложено, что строительство населенных пунктов и административных зданий планируется завершить в кратчайшие сроки и сдать в эксплуатацию военнослужащим. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением строительных работ.