В рамках продолжающихся работ по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав ведомства приняли участие в открытии новопостроенных сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, З. Гасанову было доложено, что комплексы, оснащённые современным оборудованием, мебелью и инвентарем, полностью обеспечивают все необходимые потребности военнослужащих.