Чтобы установить более открытые, прозрачные отношения с прессой, с сегодняшнего дня «Азеригаз» запустил кампанию «Открытые двери». Акция будет проводиться каждую пятницу с 10:00 до 12:00, сказали haqqin.az в пресс-службе ПО.

Участие в акции добровольное. То есть любой представитель СМИ имеет возможность получить ответы на свои вопросы. Основная цель акции - не допустить распространения неверной информации, которая может ввести в заблуждение общественность.

В ходе встречи генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев ответил на вопросы СМИ по поводу газообеспечения. Гендиректор подчеркнул важность проведения таких мероприятий на регулярной основе и призвал СМИ принимать активное участие в акции «Открытые двери».