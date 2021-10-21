Смягчили приговоры участникам акции протеста, на которой убили полковников МВД
Смягчен приговор трем осужденным по делу об убийстве двух полковников МВД Азербайджана в Гяндже на акции протеста, произошедшем через неделю после покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.
Как сообщает haqqin.az, решение было оглашено в Верховном суде под председательством судьи Шахина Юсифова.
Согласно постановлению суда, обвинения против Урфана Мамедова и Огтая Гусейнзаде были прекращены по 19 пунктам, включая умышленное убийство, терроризм и создание организованной группы. Верховный суд признал Урфана Мамедова виновным только по статье 307.3 (сокрытие особо тяжкого преступления), а Огтая Гусейнзаде - по статьям 220.1 (организация беспорядков или участие в них) и 315 (применение силы против госслужащего). Гянджинский суд по тяжким преступлениям приговорил их обоих к 18 годам лишения свободы. Верховный суд сократил срок заключения Мамедову до 5, Гусейнзаде - до 10 лет.
Другой осужденный, Аббас Аббасов, обвинялся по статьям 234.4.3 (приобретение и хранение наркотиков в больших количествах для продажи) и 234.1 (приобретение, хранение наркотиков в больших количествах для личного потребления без цели сбыта) УК Азербайджана. Срок заключения по его приговору был сокращен с 9 до 7 лет.