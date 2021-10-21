Смягчили приговоры участникам акции протеста, на которой убили полковников МВД

Смягчен приговор трем осужденным по делу об убийстве двух полковников МВД Азербайджана в Гяндже на акции протеста, произошедшем через неделю после покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщает haqqin.az, решение было оглашено в Верховном суде под председательством судьи Шахина Юсифова.