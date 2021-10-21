Всемирно известного пианиста арестовали за проституцию
Известный китайский пианист Ли Юньди задержан в Пекине и помещен под стражу по обвинению в причастности к проституции, сообщает Reuters.
Полиция Пекина в четверг заявила, что задержала женщину Чен и мужчину по фамилию Ли, которые признались в незаконной деятельности.
Обстоятельства ареста или наказания, которое ему грозит, на данный момент не сообщаются. Ли Юньди и его представители также пока хранят молчание.
Ассоциация музыкантов Китая уже объявила о решение исключить Ли из организации.
Отметим, что в 2000 году Ли Юньди стал не только первым лауреатом конкурса пианистов имени Шопена из Китая, но и самым молодым лауреатом за всю его историю, а также первым за 15 лет, кто был удостоен первой премии конкурса. В 2015 году Ли стал самым молодым членом жюри этого конкурса. С тех пор он активно выступал на международной сцене и считался одним из самых популярных пианистов мира.