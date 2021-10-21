Всемирно известного пианиста арестовали за проституцию

Известный китайский пианист Ли Юньди задержан в Пекине и помещен под стражу по обвинению в причастности к проституции, сообщает Reuters.

Полиция Пекина в четверг заявила, что задержала женщину Чен и мужчину по фамилию Ли, которые признались в незаконной деятельности.

Обстоятельства ареста или наказания, которое ему грозит, на данный момент не сообщаются. Ли Юньди и его представители также пока хранят молчание.