Асада заподозрили в хищении помощи ООН на $100 млн

Режим Башара Асада в Сирии в 2019-2020 годах мог похитить до 100 млн долларов гуманитарной помощи ООН путем манипулирования курсом сирийского фунта. Об этом свидетельствуют данные американского аналитического центра CSIS.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав действия центрального банка Сирии, который устанавливает курс, по которому в страну поступает международная помощь.

Перед началом войны за один доллар США в Сирии давали 50 сирийских фунтов, сейчас он стоит в семьдесят раз больше – примерно 3 500 фунтов. До 2019 года центробанк Сирии устанавливал курс для перевода международной помощи примерно на уровне реального, но потом начал его сильно занижать, передает korrespondent.net.

Аналитики CSIS считают, что это делается сознательно, в том числе для пополнения международных резервов Сирии за счет помощи ООН. Они посчитали, что в 2020 году агентства ООН конвертировали минимум 113 млн долларов на закупку товаров и услуг в сирийских фунтах. Поскольку деньги меняли по невыгодному официальному курсу, режим смог перенаправить около 60 млн долларов на свои нужды. Вместе с 2019 годом эта сумма достигает 100 млн долларов.

Исследователи считают, что такая практика укрепляет режим и ослабляет эффективность санкционной политики.