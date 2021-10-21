Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось аудиозаписью марсохода Perseverance на Красной планете. Предполагается, что запись поможет лучше исследовать планету в будущем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA.

Запись была сделана с помощью двух микрофонов, встроенных в Perseverance. В течение пяти часов марсоход регистрировал порывы ветра, треск колес и «работу» двигателей на планете.

Оказалось, что звуки на Красной планете распространяются дольше, чем на Земле из-за менее плотной атмосферы. В связи с этим в NASA считают, что одним из важных элементов будущих исследований Марса и Солнечной системы в целом, вероятнее всего, станут микрофоны.