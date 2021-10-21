В России «Голос» признали иноагентом из-за «200 рублей» от гражданки Армении

Движение в защиту прав избирателей «Голос» признали «иностранным агентом» за перевод 200 рублей от некой гражданки Армении.

Это следует из судебных документов, фото которых сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц опубликовал у себя в Facebook.

Иностранный агент в России - лицо, с точки зрения российского государства получающее финансирование из-за рубежа и участвующее в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации или сборе военно-технических сведений.