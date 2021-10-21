Из-за экономии газа в Молдове погасили Вечный огонь

В столице Молдовы Кишиневе погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Вечность» из-за введения чрезвычайного положения в стране, сообщило Министерство обороны страны.

«В связи с кризисом в энергетической сфере в Молдове по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе «Вечность» до тех пор, пока не будет исправлена система поставок газа», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за решение о введении режима ЧП в Молдове для обеспечения энергетической безопасности страны с 22 октября по 21 ноября.