В рамках продолжающихся работ, направленных на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих Азербайджанской армии, проходящих службу в высокогорных районах, руководство Министерства обороны ознакомилось с социально-бытовыми условиями военнослужащих на нескольких боевых позициях, расположенных в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, Закиру Гасанову доложено, что были обеспечены все необходимые потребности личного состава в пунктах размещения модульного типа, состоящих из контейнеров, построенных на высоте до 3400 метров на государственной границе, в том числе на боевых позициях, расположенных на других участках Кельбаджарского и Лачинского районов.