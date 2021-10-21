Миллиардер азербайджанского происхождения вышел из тюрьмы под именем Аарон Голдсмит
Скандально известный миллиардер азербайджанского происхождения Рза Зарраб, арестованный в США в 2016 году по обвинению в отмывании денег, заключил сделку со следственными органами Федерального бюро расследований и вышел на свободу почти полтора года спустя.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкое издание Tr724, Р.Зарраб - основатель компании Royal Maritime A.S, обвиненный в отмывании иранских денег, вышел на свободу под еврейским именем - Аарон Голдсмит.
Выяснилось, что скандальный бизнесмен, который в свое время «отмывал» принадлежащие Ирану санкционные миллиарды долларов и тонны золота, основал во Флориде компанию Next Level Performance Center. Его компания открыла центр коневодства. Рза Зарраб - Аарон Голдсмит отметил, что он уже 20 лет занимается бизнесом в этом секторе.
«Теперь мы начали заниматься коневодством. У меня очень сильная команда», - подчеркнул бизнесмен.
Рза Зарраб когда-то был женат на турецкой певице Эбру Гюндеш, но после его ареста в США певица развелась с ним.