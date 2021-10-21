В Сумгаите оштрафовали невакцинированных водителей и пассажиров такси

В Сумгаите прошел рейд полиции против невакцинированных водителей такси и граждан, не пользовавшихся медицинскими масками в автобусах, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Во время проведенных мероприятий сотрудниками Сумгаитского Городского Отделения Полиции и Дорожной Полиции Азербайджана в отношении водителей, не получивших вторую дозу вакцины, были приняты меры по соответствующей статье Кодекса об административных нарушениях.

Также были приняты правовые меры в отношении водителей, не устанавливающих прозрачные перегородки в такси, а также пассажиров, которые сидят на переднем сиденье автомобиля и не используют медицинскую маску.