В Сумгаите оштрафовали невакцинированных водителей и пассажиров такси
В Сумгаите прошел рейд полиции против невакцинированных водителей такси и граждан, не пользовавшихся медицинскими масками в автобусах, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Во время проведенных мероприятий сотрудниками Сумгаитского Городского Отделения Полиции и Дорожной Полиции Азербайджана в отношении водителей, не получивших вторую дозу вакцины, были приняты меры по соответствующей статье Кодекса об административных нарушениях.
Также были приняты правовые меры в отношении водителей, не устанавливающих прозрачные перегородки в такси, а также пассажиров, которые сидят на переднем сиденье автомобиля и не используют медицинскую маску.
В результате рейда полиция выявила пассажиров и водителей, не пользовавшихся медицинскими масками в общественном транспорте.
Около 50 водителей и пассажиров, нарушивших санитарно-карантинные правила при проведении профилактических мероприятий в Сумгаите, были оштрафованы.
«Следует отметить, что с целью усиления контроля за соблюдением правил карантина в Сумгаите, полиция будет продолжать предпринимать профилактические меры в общественном транспорте и других закрытых помещениях», - говорится в сообщении МВД.