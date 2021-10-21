Ученые успокоили: новый штамм коронавируса не вызывает тяжелых последствий

Новый подвид штамма коронавируса "дельта" AY.4.2, который стал активно распространяться в Великобритании в последние недели, по предварительным данным, не вызывает более тяжелое течение заболевания. Об этом говорится в заявлении Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

"На данный момент нет оснований утверждать, что этот вариант вызывает более тяжелый ход болезни или же что применяемые в стране вакцины менее эффективны против него. Мы регулярно получаем новую информацию об этом штамме", - сказано в нем.

"Мы классифицировали этот штамм как "изучаемый вариант" на основании того, что он стал быстро распространяться в Великобритании в последние месяцы. Есть предварительные сведения, что он может обладать повышенным уровнем распространения в сравнении с дельта-штаммом", - отмечается в заявлении агентства.