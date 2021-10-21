Министры ломают голову: почему растут цены?
"Накануне мы говорили о росте цен на энергоносители. Причины этого роста многочисленны. Это связано с глобальной ситуацией, ростом экономики после пандемии, ростом спроса в Азии. Еврокомиссия сделала доклад, который мы считаем хорошей основой для дальнейшей работы", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита лидеров ЕС с участием министров энергетики.
Как сообщает AFP, Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза.