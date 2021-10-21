Борис Джонсон против ученых: Великобритания не пойдет на локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил призывы ученых, которые требовали от правительства введения более жестких мер по борьбе с коронавирусом, передает Russia Today.

Ранее научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям назвала темпы роста коронавируса в стране «критическими», после того, как в стране за неделю количество больных выросло на 17,3 процента.

В свою очередь, выступая в центре вакцинации в Западном Лондоне в пятницу 22 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил призывы ученых к изоляции на фоне роста числа больных.

«На данный момент мы не видим ничего, что указывало бы на надобность локдауна», - заявил премьер.