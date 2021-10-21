Стратегическая продукция от Improtex Industries на восстановление Карабаха

Оснащенный современным оборудованием, завод способен производить в общей сложности 1200 надстроек разного назначения и сельскохозяйственных прицепов способных заменить импорт, а также 10-20 тысяч тонн металлоконструкций в зависимости от сложности.

Improtex Industries , входящая в группу компаний Improtex , принимает участие в первой выставке Rebuild Karabakh 2021, которая проходит в Баку 20-22 октября 2021 года.

На стенде Improtex Industries представляется специальное оборудование, которое можно использовать для восстановления и реконструкции освобожденных территорий. Посетители выставки могут познакомиться с техникой для пожаротушения, перевозки мусора и другим оборудованием, полностью локального производства созданным в результате совместного сотрудничества ведущих европейских компаний и инженерного состава завода Improtex отвечающего высочайшим мировым стандартам:

В то же время технологический потенциал ООО «Improtex Industries» представлен бизнес-партнерам в проектах, которые планируется реализовать на территориях, освобожденных доблестной азербайджанской армией в результате 44-дневной Отечественной войны под руководством победоносного Верховного главнокомандующего.

Ввод в эксплуатацию нашего завода позволил снизить долю импорта в поставках металлоконструкций по ряду стратегических проектов, реализуемых в Азербайджане. В настоящее время завод оснащается новым оборудованием, которое, помимо традиционных металлоконструкций, позволит построить зернохранилища и перерабатывающие предприятия по последнему слову техники, а также линию по производству профилей различной формы и назначения.

Группа компаний Improtex работает с 1991 года. В его состав входят такие дочерние компании, как Improtex Motors, Improtex Travel, Improtex Trucks and Buses, Improtex Industries, Imagro. Группа компаний Improtex, будучи одной из первых частных компаний в независимом Азербайджане, внесла свой вклад в устойчивое развитие экономики Азербайджана и ненефтяного сектора, тесно сотрудничая со многими иностранными и местными компаниями. В настоящее время группа компаний Improtex работает в сферах транспорта, металлоконструкций, производства грузовых автомобилей, их оборудования и полуприцепов, а также туризма.