Сколько мин пограничники нашли в Карабахе?

Продолжаются необходимые работы по защите и безопасности после обеспечения территориальной целостности во второй карабахской войне, сообщили haqqin.az в Государственной пограничной службе Азербайджана.

За указанный период в результате поисковых операций, проведенных азербайджанскими пограничниками на 211 гектарах вдоль азербайджано-армянской границы и 77 гектарах освобожденного участка азербайджано-иранской границы были обнаружены 1370 противопехотных мин, 1438 противотанковых мин, 218 неразорвавшихся боеприпасов, 50 единиц оружия и боеприпасов, 9560 единиц боеприпасов различного калибра, взрывчатые вещества и зажигательные устройства.