Начинается суд над депутатом Эльданизом Салимовым

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям начнутся слушания по делу депутата Эльданиза Салимова. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Напомним, 29 июля депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане «Старый Двор» в Хачмазе применил насилие в отношении сотрудника МВД. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Затем парламент на основе представления Генпрокуратуры лишил Э.Салимова депутатской неприкосновенности.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде ареста.