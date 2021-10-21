Российских дипломатов объявили персонами нон грата в сепаратистском Косово
Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата в сепаратистском Косово, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что дипломаты из России работали в отделении связи Российской Федерации в Приштине. Решение выслать должностных лиц подписала президент непризнанной республики Вьоса Османи.
"Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС. Поэтому мы и дальше будем близко сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион стали жертвой дестабилизирующих амбиций России", - написала Османи на своей странице в Facebook.