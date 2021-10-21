Из Гуантанамо освободили заключенного, которого ни в чем не обвинили

Совет по проверкам США единогласно разрешил освободить гражданина Пакистана Ахмеда Раббани из тюрьмы в Гуантанамо, сообщает официальный сайт Reprieve.

В 2002 году Раббани был ложно идентифицирован как разыскиваемый США Хасан Гул и передан американским военным в Пакистане. Хотя, вскоре американская сторона поняла свою ошибку, Раббани содержался в Афганистане и Гуантанамо и подвергался пыткам на протяжении 19 лет.

С 2004 года он никогда не был обвинен в преступлении и не подвергался судебному разбирательству. Сам Раббани утверждал, что его преступление состояло в том, что он «говорил по-арабски».

После вступления Обамы на должность президента США в 2009 году, Ахмад Раббани был одним из 71 человека, которого считали слишком невиновным, чтобы предъявить обвинение, но слишком опасным для освобождения.