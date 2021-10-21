Алек Болдуин не знает, почему пистолет выстрелил боевыми патронами

Американский актер Алек Болдуин заявил, что шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом во время съемок фильма "Раст" в США, в результате которого погибла кинооператор Галина Хатчинс, подчеркнув, что в полной мере сотрудничает со следствием.

"Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я шокирован и огорчен в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы глубоко восхищались. Я полностью сотрудничаю с полицией в ее расследовании, призванном установить, как произошла эта трагедия", - написал Болдуин в своем аккаунте в Instagram.