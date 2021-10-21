Сафар Мехтиев у «Ханоба» на границе с Россией

Отметим, что после завершения строительных работ таможенный пост наряду с увеличением пропускной способности планируется оснастить самым современным оборудованием. Кроме того, таможенный пост "Ханоба" будет способствовать более быстрой перевозке грузов по транспортному коридору Север – Юг, облегчению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей страны, в частности, полной ликвидации очередей на азербайджано-российской границе.

В пятницу, 22 октября, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник Сафар Мехтиев ознакомился со строительными работами на таможенном посту "Ханоба" на границе с Россией.

Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, в ходе визита Сафара Мехтиева подробно проинформировали о строительных и реконструкционных работах, проводимых на таможенно-пропускном пункте.

Глава Госкомтаможни поинтересовался ходом строительных работ в зоне таможенного режима поста, на линиях импортно-экспортного контроля и в административном здании поста.

Он также побеседовал со специалистами, осуществляющими строительные работы, дал поручения и рекомендации.