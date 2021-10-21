Конфеты Roshen вне закона
Верховная Рада Украины удовлетворила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций против кондитерской корпорации Roshen бывшего главы государства Петра Порошенко за «финансирование страны-агрессора».
Об этом сообщает УНИАН.
За инициативу проголосовали 153 депутата. Согласно регламенту, президент должен рассмотреть направленный ему запрос в течение 15 дней.
По словам инициировавшего голосование депутата президентской партии «Слуга народа» Владлена Неклюдова, компания продолжает работать на территории России, чем угрожает национальной безопасности Украины. Парламентарий добавил, что произведенные на фабрике конфеты опасны для здоровья людей.