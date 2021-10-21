Обновлено: Черногория не выдала России Тельмана Исмаилова Азербайджанский олигарх на свободе!
В эти минуты Тельман Исмаилов направляется к себе домой в Подгорице в сопровождении родственников, друзей и близких.
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Правительство Черногории предоставило азербайджанскому миллиардеру Тельману Исмаилову политическое убежище. Об этом haqqin.az заявила адвокат Т.Исмаилова - Марина Русакова.
Таким образом, Черногория признала политический мотив в деле бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы. Т.Исмаилов освобожден из СИЗО.
Напомним, что Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Российская Федерация.
Ранее Генеральная прокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче Тельмана Исмаилова.