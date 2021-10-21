Ульвия Худиева, собкор 21:36

Увы, сегодня в нашем обществе гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях стала обычным явлением: только за девять месяцев текущего года в ДТП погибли около шестисот человек. Но авария, произошедшая 21 октября в Кюрдамире, потрясла всю страну: Гюнель Алескерова, вдова майора Рагима Гусейнова - отважного азербайджанского офицера, отдавшего жизнь за Родину во второй карабахской войне, погибла в автокатастрофе, направляясь на траурную церемонию по случаю первой годовщины гибели мужа…

«Мой дорогой, мы с детьми скучаем по тебе. Я хотела бы быть рядом с тобой ...» Эти слова в слезах произнесла Гюнель Алескерова в одном из телерепортажей о ее муже-шехиде, майоре Рагиме Гусейнове. Спустя год горькое пророчество жены шехида сбылось… 20 октября в доме Рагима Гусейнова в Баку отмечали первую годовщину его смерти. Могилу Рагима на 2-й Аллее почетного захоронения посетили родственники и члены его семьи. А потом Гюнель уехала в Зардаб, на траурную церемонию в село, где родился и вырос Рагим. Но в результате аварии в Кюрдамире трое маленьких детей, прожившие год без отца, лишились и своей матери. По официальной информации, 21 октября в 14:00 в селе Шушун Кюрдамирского района перевернулся автомобиль Ford, которым управляла 35-летняя жительница Баку Гюнель Алескерова. В результате она и находившийся в машине Эмин Тагиев погибли на месте, а сын Гюнель - Фикрет Гусейнов был госпитализирован с тяжелыми травмами. Кюрдамирское районное управление полиции возбудило уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек), расследование продолжается. Кем же был муж покойной и какой боевой путь он прошел. Майор Рагим Гусейнов окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского и Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также «Курс офицерской квалификации» Учебно-воспитательного центра Вооруженных сил и прошел путь от командира взвода до командира батальона. Свободно говорил на четырех языках, проходил международные курсы в разных странах. Он был первым и единственным офицером армии Азербайджана, удостоенным медали NATO Meritorious Service. Эту награду Рагим Гусейнов получил как командир миротворческого контингента Азербайджана в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, а также батальона охраны сил Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Майор Гусейнов ушел на фронт в первые же дни Отечественной войны, вместе с личным составом своего батальона проявил героизм в боях за освобождение оккупированных территорий и погиб в сражении за Губадлы 20 октября 2020 года. Несколько месяцев назад в интервью, которое транслировалось на одном из телеканалов, Гюнель сказала о своем муже: «Мы отметили его 35-летие дома, хотя ему это не понравилось - он не любил дни рождения. Но все-таки хорошо, что мы это сделали. Когда Рагиму исполнилось тридцать шесть, он находился в Афганистане. Я написала ему тогда: «Ты - моя победа!» Потому что переживала все вместе с мужем, где бы он ни находился. Но жизнь доказала, что Рагим стал победой для всех нас…» У младшего сына Рагима, Фикрета, дефект речи, поэтому Гюнель отвела его к логопеду и попросила врача научить Фикрета произносить слово «отец». Это было первое слово, которое он выучил… «Фотография Фикрета всегда была на рабочем столе мужа, он был очень к нему привязан, - вспоминала Гюнель. – Однажды Рагим позвонил с фронта, по голосу чувствовалось, что он очень уставший, и я не стала передавать трубку ребенку, подумала, поговорит с папой в следующий раз. Но следующего раза уже не было, и Рагим так и не услышал, как его младший сын произносит слово «отец». Хотя Фикрет еще очень маленький, он понимает, о чем мы говорим, и как только приходит к могиле Рагима, сразу же говорит: «Отец…»