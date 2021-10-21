Нахчыван – дело тонкое в туризме Госагентство по туризму показало Автономию с другой стороны
21-22 октября Государственным агентством по туризму и Департаментом туризма Нахчыванской Автономной Республики был организован медиатур.
Как сообщили haqqin.az в Госагентстве по туризму, основная цель медиатура - продемонстрировать туристический потенциал Нахчывана, познакомить широкую аудиторию с большим спектром туристических возможностей и мест туристического значения Нахчывана, а также продвигать туристические поездки в этот регион.
Во время медиатура, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что продвижение туристического потенциала и историко-культурного наследия Нахчывана на международном и региональном уровнях важно с экономической и стратегической точки зрения, и что деятельность в этом направлении продолжается.
Директор департамента туризма Нахчыванской Автономной Республики Акбар Новрузов сказал, что совместно с Государственным агентством по туризму подготовлен совместный План действий по развитию туризма в Автономной Республике на 2020-2023 годы.
Он добавил, что основная цель плана действий - увеличить количество иностранных и местных туристов, посещающих Нахчыван, за счет разработки различных видов туристских продуктов и развития инфраструктуры.
Отметив, что Нахчыван обладает огромными возможностями для летнего и зимнего туризма, главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид подчеркнул, что в регионе есть большое количество ресурсов для развития экологического, природного, гастрономического, культурного и оздоровительного туризма.
Он также отметил, что одной из основных задач является продвижение Нахчывана как туристического направления на целевых рынках и улучшение авиасообщения с международными рынками.
В ходе визита представители СМИ посетили Музей Гейдара Алиева, Музей Государственного флага, Государственный историко-архитектурный музей «Ханский Дворец», Мавзолей Момине-Хатун и Музейный комплекс под открытым небом, историко-архитектурный музейный комплекс «Нахчывангала», Мавзолей Пророка Ноя и были проинформированы об этих локациях.
Участники медиатура ознакомились с деятельностью и туристическим потенциалом историко-культурного музея «Алинджагала», плато Батабат, Агбулагской зоны сельского туризма и отдыха, центра физиотерапии «Дуздаг», а также с производственным процессом вод «Бадамлы».
В ходе визита были также предоставлены ответы на вопросы представителей СМИ.