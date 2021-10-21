Как сообщили haqqin.az в Госагентстве по туризму, основная цель медиатура - продемонстрировать туристический потенциал Нахчывана, познакомить широкую аудиторию с большим спектром туристических возможностей и мест туристического значения Нахчывана, а также продвигать туристические поездки в этот регион.

21-22 октября Государственным агентством по туризму и Департаментом туризма Нахчыванской Автономной Республики был организован медиатур.

Во время медиатура, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что продвижение туристического потенциала и историко-культурного наследия Нахчывана на международном и региональном уровнях важно с экономической и стратегической точки зрения, и что деятельность в этом направлении продолжается.

Директор департамента туризма Нахчыванской Автономной Республики Акбар Новрузов сказал, что совместно с Государственным агентством по туризму подготовлен совместный План действий по развитию туризма в Автономной Республике на 2020-2023 годы.

Он добавил, что основная цель плана действий - увеличить количество иностранных и местных туристов, посещающих Нахчыван, за счет разработки различных видов туристских продуктов и развития инфраструктуры.