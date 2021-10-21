Франция заморозила цену на газ на целый год
Франция заморозит цены на газ на 2022 год, объявил премьер-министр республики Жан Кастекс.
Он указал, что, по мнению экспертов, топливо будет дешеветь медленнее, чем предполагалось.
«Поэтому мы приняли это обязательство», – сказал он в эфире телеканал TF 1, передает РИА Новости.
Изначально французские власти рассчитывали заморозить цены до апреля.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.