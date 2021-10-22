Как следует из материалов дела, мужчина выступил курьером без какой-либо выгоды для себя – за перевозку ему ничего не обещали, это была услуга соотечественникам. В апреле к нему обратился другой представитель иркутской диаспоры, попросивший съездить вместе с ним в Хабаровск за его братом. Тот якобы уехал туда без одобрения отца, и старик переживал за сына. Чуть позже выяснилось, что попутно в краевой центр нужно доставить и конфиденциальную посылку для другого уроженца Азербайджана. Подсудимый знал, что это наркотик.

Героин, спрятанный в двух коробках из-под сока, он укрыл в машине, на которой предстояло проделать долгий путь. Мужчина спрятал партию наркотиков в полости заднего бампера своего «Мерседеса». Через пару дней мужчины выехали из Иркутска и были остановлены сотрудниками ДПС на посту у Амурского моста. Проверка была не случайной – здесь же стояли сотрудники ФСБ со служебной собакой, которая быстро обозначила место тайника. Понимая, во что влип, фигурант не стал делать тайну из того, откуда в его «Мерседесе» взялись 1804 грамма героина.

«В ходе предварительного расследования обвиняемый дал признательные показания, в том числе в отношении участников группы. Кроме этого, им было заявлено ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения, условия которого им были выполнены в полном объеме», – рассказал прокурор Краснофлотского района Хабаровска Евгений Процевский.

Подсудимый, являющийся гражданином России, женат и имеет двоих несовершеннолетних детей. Судимостей в его биографии нет, к наркотикам фигурант равнодушен. По его собственному признанию, последний раз он употреблял анашу в 2017 году. Мужчину обвинили в приобретении и перевозке особо крупной партии героина без цели сбыта.

Сам он полагал, что адресат, которому нужно было передать наркотик, будет заниматься его продажей – но считал, что это не его дело. Суд учел сотрудничество мужчины с правосудием и показания, данные против остальных участников трафика. Наказание назначено ниже законодательного порога. В колонии строгого режима он проведет 6 лет.